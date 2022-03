Ob momentan der Kauf von russischen Aktien moralisch verwerflich ist oder nicht, möge jeder Leser selbst entscheiden. Fakt ist, dass russische Aktien (genau wie auch Anleihen und Derivate) momentan vom Handel ausgesetzt sind und somit aktuell für deutsche Anleger gar keine Chance besteht. Doch sollte Putin (hoffentlich) in Kürze einlenken, könnten sich russische Aktien als echte Schnäppchen erweisen.

So ist beispielsweise der weltgrößte Gasproduzent in den vergangenen Tagen seit dem Ukraine-Überfall massiv unter die Räder gekommen. Notierte der Kurs zur Monatsmitte noch knapp unter acht Euro, ging es in der vergangenen Woche auf nur 2,60 Euro nach unten, ehe der Handel ausgesetzt wurde. Damit ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...