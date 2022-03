BERLIN (dpa-AFX) - Allein am Freitag sind mehr als 11 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Berlin gekommen. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Samstagmittag via Twitter mit. Die Erwartungen des Senats zur Ankunft von Flüchtlingen sind damit erneut übertroffen worden: Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) war am Freitag davon ausgegangen, dass im Laufe des Tages etwa 8500 bis 10 000 weitere Menschen aus der Ukraine in der Hauptstadt einträfen.

Demnach haben der Krisenstab und das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 1100 Menschen bis in die Nacht hinein untergebracht. Dafür seien neben Hostels auch zwei Kirchen genutzt worden. "Vielen Dank den Gemeinden! Weiter geht's!", schrieb die Verwaltung im Tweet./jjk/DP/zb