Von Yaroslav Trofimov

KIEW (Dow Jones)--Die Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine über die Evakuierung von Zivilisten aus den belagerten Städten Mariupol und Wolnowacha ist am Samstag gescheitert. Kiew beschuldigte Moskau, den vereinbarten Waffenstillstand zu verletzen und seine Angriffe auf Wohngebiete wieder aufzunehmen. Etwa 200.000 Zivilisten aus Mariupol und 15.000 aus Wolnowacha sollten die Städte in der Ostukraine ab 9.00 Uhr verlassen, wie es das Internationale Komitee vom Roten Kreuz vereinbart hatte.

Doch um 11.45 Uhr nahm Russland den Beschuss von Wolnowacha mit schweren Waffen wieder auf und setzte gleichzeitig seine Militäroperationen auf der Route, die aus Mariupol herausführt, fort, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Iryna Wereschtschuk.

"Wir bitten die russische Seite, den Beschuss einzustellen, zum Waffenstillstand zurückzukehren und uns zu erlauben, humanitäre Spalten zu schaffen, damit Kinder, Frauen und ältere Menschen die Stadt verlassen können", sagte sie. Sie forderte Russland außerdem auf, humanitäre Hilfe wie Lebensmittel und wichtige Medikamente wie Insulin in diese Städte hereinzulassen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow beteuerte am Samstag erneut, dass Moskau trotz zahlreicher gegenteiliger Beweise nicht gegen die ukrainische Zivilbevölkerung vorgehe, und behauptete, Kiew behindere die Evakuierung absichtlich, um Zivilisten als Geiseln zu halten, so die Nachrichtenagentur Tass. Er fügte hinzu, dass Kiew noch nicht mitgeteilt habe, wann ukrainische Vertreter die russische Delegation zur dritten Runde der Waffenstillstandsgespräche treffen würden.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen haben seit dem Einmarsch Russlands vor zehn Tagen mindestens 1,25 Millionen Zivilisten die Ukraine verlassen. Es handelt sich damit um die größte humanitäre Krise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten Menschen sind nach Westen in die Europäische Union geflohen. Polen, das an die Westukraine grenzt, hat seit dem 24. Februar 787.300 Menschen aufgenommen, darunter mehr als 100.000 am Freitag, wie der polnische Grenzschutz mitteilte.

Die russische Invasion in der Ukraine, die nach Prognosen von US-Beamten innerhalb von drei Tagen zur Einnahme der Hauptstadt Kiew führen sollte, stieß auf heftigen ukrainischen Widerstand, der den Russen große Verluste an Truppen und Ausrüstung bescherte. Der ukrainische Generalstab erklärte am Samstag, er halte die Linie an den meisten Fronten und beginne eine Gegenoffensive. Um diese Rückschläge wettzumachen, hat Russland zunehmend zu wahllosen Bombardierungen und Beschuss ziviler Gebiete, insbesondere in Charkiw, Tschernihiw, Sumy und Mariupol, gegriffen.

In Cherson, der einzigen ukrainischen Regionalhauptstadt, die während des Konflikts von Russland besetzt wurde, kam es am Samstag auf dem zentralen Platz der Stadt zu großen Protesten gegen die Besatzungstruppen. Das Gebäude der Regionalregierung war in eine riesige ukrainische Flagge gehüllt, und die Demonstranten, die die Flagge schwenkten, riefen den russischen Truppen "Schande" zu, von denen einige das Feuer in die Luft eröffneten, um die Kundgebung aufzulösen.

Die ukrainischen und russischen Delegationen würden sich nur dann zur dritten Runde der Waffenstillstandsgespräche treffen, wenn es Fortschritte bei der Umsetzung der humanitären Korridore und anderer in früheren Sitzungen erzielter Vereinbarungen gebe, sagte ein ukrainischer Unterhändler.

