MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat nach den Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow mit seinem Angriff auf den Nachbarn nicht die Absicht, die Ukraine zu zerteilen. Vielmehr strebe Moskau Garantien für die eigene Sicherheit an, zitierte die Agentur Tass in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) aus einem Interview Peskows mit dem Sender "Sky News Arabia". Peskow führte unter anderem "den zunehmenden Einfluss nazistischer Ideologie" in der Ukraine als Grund für den Kriegseinsatz auf. "Wir wollen sie (die Ukraine) von dieser Ideologie befreien. Daneben habe in der Ukraine der Ausbau von Nato-Infrastruktur zugenommen, und Russland betrachte dies als Bedrohung seiner Sicherheit.

Mit Blick auf eine neue Verhandlungsrunde zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine an diesem Wochenende sagte Peskow, er hoffe, dass die ukrainische Seite die russischen Forderungen akzeptiere. Kremlchef Wladimir Putin hatte die Invasion in die Ukraine befohlen, um unter anderem die ukrainische Führung abzusetzen. Russland fordert von Kiew zudem die Anerkennung der Krim als russisches Staatsgebiet sowie die Anerkennung der abtrünnigen "Volksrepubliken" im Donbass./cha/DP/zb