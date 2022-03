Der deutsche Energieversorger E.ON hat in dieser Woche eine echte Talfahrt hinter sich. Denn die Sanktionen des Westens gegen Putin treffen auch den hiesigen Platzhirsch. So wird momentan diskutiert, ob die Pipeline Nord Stream 1 abgeschaltet werden soll, über die derzeit noch Millionen und Abermillionen russisches Gas nach Europa bzw. Deutschland gepumpt wird.

Da E.ON zu 15 Prozent an dieser Pipeline beteiligt ist, ist das natürlich auch für den Energieversorger ein harter Schlag. Dementsprechend geht es an der Börse massiv nach unten. Nach einem Minus von acht Prozent am Mittwoch verliert E.ON zum Wochenausklang abermals mehr als vier Prozent und fällt in dieser Woche von rund zwölf ...

