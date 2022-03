In Deutschland setzen immer mehr Menschen auf Aktien, um langfristig ein Vermögen aufzubauen. Vor allem in den letzten Jahren ließ sich dieser Trend beobachten. Eine durchaus erfreuliche Tatsache, da gerade in Deutschland jahrelang die Skepsis gegenüber Aktien sehr hoch war. Mittlerweile scheinen sich die Bedenken hierzulande etwas aufzulösen. Allerdings stieg in den letzten Jahren nicht nur die Affinität für Aktien in Deutschland, sondern auch die Volatilität an den Aktienmärkten. Verschiedene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...