In der vergangenen Woche war es endlich soweit. Der französische Impfstoffhersteller Valneva hat die erste Zulassung für seinen Totimpfstoff VLA2001 erhalten. Das Königreich Bahrain gab grünes Licht. Dem Vernehmen nach plant Valneva bereits im nächsten Monat mit der Auslieferung des Impfstoffs zu beginnen. Ist das ein gutes Omen für eine Zulassung aus der EU und Großbritannien?

An der Börse jedenfalls sorgte die Zulassung zunächst für Jubelstürme. Die Aktie schoss zu Wochenbeginn von rund 13,50 auf mehr als 16 Euro nach oben. Doch dieser Ausflug währte nur kurz, denn anschließend musste Valneva diese Gewinne vollends wieder abgeben. Die Talfahrt gipfelte am Freitag in einen Kursverlust von mehr als sechs Prozent, ...

