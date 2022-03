Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 trennt sich von seinem Cheftrainer Dimitrios Grammozis. Er sei ab sofort freigestellt, gleiches gelte für seinen Assistenten Sven Piepenbrock sowie Torwarttrainer Wil Coort, teilte der Zweitligist am Sonntag mit.



"Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. "Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr." Man sei deshalb der Meinung, dass das Team im Saisonfinale einen "neuen Impuls" benötige. Grammozis hatte den Verein im März 2021 übernommen, den Abstieg in die 2. Bundesliga aber nicht mehr verhindern können.



Dort lief es zuletzt schlecht. Die Schalker hatten am Samstag gegen Hansa Rostock verloren - sie stürzten somit auf den sechsten Platz ab.

