Der Krieg in der Ukraine zieht immer weitere Kreise. Während die Moskauer Börse seit Tagen geschlossen ist, sind hierzulande seit Mittwoch russische Aktien, Derivate oder Anleihen nicht mehr handelbar. Das hatte die Deutsche Börse bekannt gegeben. Für den weltgrößten Gasproduzenten Gazprom bedeutet das natürlich den absoluten Super-GAU, zumal schon die vergangenen Tage den Anlegern alles abverlangt hatten…

Immerhin notierte Gazprom Mitte Februar noch im Bereich von acht Euro, ehe es massiv in den Keller ging. Das Minus hatte sich innerhalb von nur wenigen Tagen auf rund 70 Prozent summiert. Der letzte festgestellte Kurs an der Frankfurter Börse vor der Aussetzung des Handels lag bei 2,60 Euro. So niedrig notierte Gazprom ...

