Das Desaster für die Rivian-Aktionäre nimmt kein Ende. Am Freitag markierten die Papiere ein neues Allzeittief. Nun könnte dem E-Autobauer auch noch eine Ermittlung der US-Börsenaufsicht drohen. Denn es steht der Verdacht im Raum, dass die jüngste Preiserhöhung keineswegs eine Reaktion auf aktuelle Gegebenheiten war.Rivian hatte am Dienstag in einer E-Mail an seine Kunden angekündigt, die Preise für die SUV- und Pickup-Modelle zwischen 17 und 21 Prozent zu erhöhen. Das hatte Proteste und Bestellstornierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...