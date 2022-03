DJ SPD im Sonntagstrend wieder gleichauf mit der Union

FRANKFURT (Dow Jones)--Die SPD zieht in der Wählergunst zum ersten Mal seit Ende Januar wieder mit der Union gleich. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 25 Prozent Zustimmung. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die Union büßt einen Punkt ein und kommt ebenfalls auf 25 Prozent. Grüne (15 Prozent) und FDP (11 Prozent) können ihre Werte aus der Vorwoche halten. AfD und Linke verlieren jeweils einen Punkt und kommen auf 11 sowie 6 Prozent.

Die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steigt in der Krise auf den höchsten Wert seiner Amtszeit. 46 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden, das sind fünf Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Unzufrieden mit ihm sind 39 Prozent (minus 5 Prozentpunkte).

March 06, 2022

