Der deutsche Energieversorger musste in der zweiten Wochenhälfte zuletzt extreme Rückschläge hinnehmen. Denn die Sanktionen des Westens gegen Russland treffen auch den hiesigen Energie-Platzhirschen. So wird derzeit eine Abschaltung der Pipeline Nord Stream 1 heiß diskutiert, über die immer noch Millionen Kubikmeter russisches Gas nach Deutschland verbracht werden.

An dieser Pipeline ist E.ON zu 15 Prozent beteiligt. Eine Stilllegung würde also auch E.ON empfindlich treffen. Kein Wunder also, dass die Aktie in die Knie geht. Allein am Mittwoch verlor der Kurs rund acht Prozent. Am Freitag folgten weiteren Einbußen in Höhe von mehr als vier Prozent. Insgesamt rutschte der Kurs von rund zwölf Euro auf nur ...

