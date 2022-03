Die Deutsche Bank muss derzeit einiges einstecken. Denn der Ukraine-Konflikt und die damit verbundenen Sanktionen des Westens treffen auch die hiesige Großbank bis ins Mark. Es droht der Ausfall russischer Gläubiger und auch die unzähligen Beteiligungen der Deutschen Bank dürften durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen werden. An der Börse jedenfalls kennt die Aktie nur noch den Weg nach unten…

Vor rund drei Wochen markierte die Aktie ihr bisheriges Jahreshoch bei rund 14,60 Euro. Es folgte eine Talfahrt sondergleichen, die den Kurs massiv in den Keller geschickt hat. Die Abwärtswelle gipfelte am Freitag in einem Ausverkauf von rund zehn Prozent. Damit fiel die Deutsche Bank auf nur noch 9,20 Euro und somit auf den ...

