Jetzt gehts rund bei Karora. Der Goldproduzent läuft super und die Kursziele können sich sehen lassen!

Der Chart spricht Bände bei Karora Resources! Wie schon letzte Woche geschrieben und im TV gesagt, sehen wir bei 6 CAD den Ausbruch charttechnisch bei Karora Resources.

Und nun ist es passiert! Am Freitag 5. März 2022 schloss die Aktie bei 6,07 CAD. Damit haben wir das Kaufsignal bestätigt.

Ich habe mir nun P&F Chart genau angeschaut und möchte Ihnen die Kursziele nicht vorenthalten. Denn die haben es in sich!

Wie Sie oben sehen, steht das erste Kursziel bereits bei 9.00 CAD.

Das zweite Kursziel folgt hier:

Da sind wir nun schon bei 11,50 CAD. Sehr schön.

Das dritte Kursziel:

Da liegen wir nun schon bei 14 CAD!

Aber da geht noch mehr:

Das längerfristige Kursziel auf Sihct von 2-3 Jahren sehe ich nun bei 20 CAD.

Freut mich sehr für das tolle Team um Gründer Paul Huet, den ich seit den Zeiten von Klondex kenne. Damals brachte er seinen Aktionären eine Performance von 70 Cents auf 5,80 CAD da Haromony dann Klondex kaufte...

Paul please do it again!

Sieht ganz danach aus. Ich bin dabei!

Hier noch mal für alle zum Anschauen: Meine virtuelle Roadshow vor gut einem Monat mit CEO Paul Heut von Karora Resources und da war es schon klar, dass der Ausbruch nur eine Frage der Zeit ist:

Viel Spass beim Zuschauen. Das ist ein CEO der seine Firma lebt und atmet.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

