Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Spätestens ab März müssen sich Allergiker wappnen, denn mit dem Frühling kommen die Pollen und die Heuschnupfen-Saison beginnt. Was gegen tränende Auge und laufende Nasen hilft, weiß Petra Terdenge:Sprecherin: Wer stark unter Heuschnupfen leidet, bekommt in der Apotheke rezeptfreie kortisonhaltige Nasensprays, sagt Dr. Achim Schneider von der Apotheken Umschau:O-Ton Achim Schneider 21 sec."Die sind sehr wirksam. Es ist so, dass manche Menschen Bedenken haben wegen des Kortisons, sie befürchten dann Nebenwirkungen. In den allermeisten Fällen werden aber die Nasensprays gut vertragen. Am häufigsten treten Nebenwirkungen wie trockene und blutige Nasenschleimhaut auf, das verschwindet aber, sobald man das Präparat absetzt."Sprecherin: Bei leichteren Beschwerden gibt es eine Alternative:O-Ton Achim Schneider 15 sec."In diesem Fall sind Antihistaminika die beste Wahl. Es gibt sie in verschiedenen Formen, auch als Tabletten. Die Tabletten sind auch oft die beste Wahl bei tränenden Augen. Auch für Kontaktlinsenträger sind sie geeignet, sie müssen dann ihre Linsen nicht wechseln."Sprecherin: Gegen allergische Beschwerden kann man auch vorbeugen. Dafür eignen sich sogenannte Chromone:O-Ton Achim Schneider 18 sec."Die gibt es als Nasenspray und auch als Augentropfen. Sie bewirken, dass bestimmte Immunzellen weniger Histamine und andere Entzündungsbotenstoffe freisetzen. Mit der Anwendung muss man allerdings vorher beginnen, also vor der Pollenflugsaison, sonst sind sie nicht sehr wirksam."Abmoderation: Für alle, die in den kommenden Monaten Nasensprays brauchen, hat die Apotheken Umschau einen Tipp: Erst schnäuzen, um die Nase von Pollen und Sekret zu befreien, dann das Nasenspray nutzen.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5163744