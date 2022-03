MOSKAU (dpa-AFX) - Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind Angaben aus Moskau zufolge mehr als 163 000 Zivilisten nach Russland gebracht worden. "Aus der Zone, in der die militärische Spezial-Operation durchgeführt wird, wurden mehr als 163 000 Menschen evakuiert - darunter 42 729 Kinder", teilte der zuständige Koordinierungsstab am Sonntagabend nach Angaben der Agentur Interfax in Moskau mit. Moskau hatte bereits vor Beginn der Invasion in die Ukraine mit der Evakuierung von russischen Zivilisten aus dem Donbass begonnen. Einmal mehr machte Russland zudem die Ukraine für die erneut gescheiterte Evakuierungs-Mission aus der Hafenstadt Mariupol verantwortlich. Kiew wiederum beschuldigt die russischen Truppen, sich nicht an eine vereinbarte Feuerpause gehalten zu haben./haw/DP/zb