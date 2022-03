Der Granatapfel findet immer mehr Anwendung auch in unserer Küche. Doch wie sieht die Pestizidbelastung in den Früchten aus? Wie bereits in unserem Beitrag "Exotische Früchte - gar nicht so exotisch und besser als gedacht" im Jahr 2019 beleuchtet, waren insbesondere Granatäpfel aus der Türkei auffällig. Seither hat das CVUA Stuttgart verstärkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...