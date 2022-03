Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST 7. März 2022, 07:00 Uhr MEZ Medienmitteilung der Belimo-Gruppe Belimo avanciert in einem starken Markt Belimo hat ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt und die Margen gesteigert und konnte, trotz angespannter Lieferketten, von der kräftigen Markterholung profitieren.



Das Jahr 2021 war aussergewöhnlich für Belimo. Dank der kräftigen Erholung der Märkte und der Rückkehr des Kundenvertrauens in allen Regionen konnte die Gruppe die Wachstumsdynamik des ersten Halbjahres aufrechterhalten. Belimo war perfekt positioniert, um vom Nachholbedarf und staatlichen Anreizen zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Raumluftqualität in Gebäuden zu profitieren. Globalen Engpässen in den Lieferketten zum Trotz bewies Belimo einmal mehr ihre operative Höchstleistung. Unter schwierigen Bedingungen konnte die Gruppe eine hohe Liefertermintreue erzielen. Dank weitsichtiger Lagerhaltung und der Flexibilität der Mitarbeitenden und Lieferanten war die Gruppe in der Lage, aus der zusätzlichen Nachfrage Umsatz zu generieren. In Lokalwährungen verzeichnete die Gruppe ein Nettoumsatzwachstum von 16.6 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 15.7 Prozent auf CHF 765.3 Millionen. Belimo erzielte einen operativen Betriebsgewinn (EBIT) von CHF 145.4 Millionen, was einer EBIT-Marge von 19.0 Prozent entspricht. Der Reingewinn erhöhte sich um 33.3 Prozent auf CHF 115.5 Millionen. Um die Auswirkungen der Negativzinsen auf den liquiden Mitteln zu begrenzen, wurden CHF 60 Millionen in Festgelder investiert. Deshalb ging der Free Cashflow um CHF 47.7 Millionen auf CHF 45.5 Millionen zurück. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung betrugen 7.3 Prozent des Nettoumsatzes (Vorjahr 8.1 Prozent), was CHF 56.0 Millionen entspricht. Belimo hat 2021 ihr Nachhaltigkeitsprofil geschärft. Im Einklang mit der Mission "einen gesünderen Raumkomfort bei sinkendem Energieverbrauch" zu schaffen, wurden Nachhaltigkeitsziele eingeführt. Die Gruppe strebt eine Verdoppelung der absoluten CO 2 -Einsparungen ihrer verkauften Feldgeräte von derzeit 8.2 Millionen Tonnen CO 2 e auf 16.4 Millionen Tonnen CO 2 e bis im Jahr 2030 an. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2022 eine Dividende von CHF 8.50 pro Aktie vor (Vorjahr CHF 7.50, zu Vergleichszwecken um den 2021 durchgeführten Aktiensplit angepasst). Nettoumsatz nach Marktregionen in CHF 1'000 2021 % Wachstum in

Lokalwährungen in % 2020 % Europa 375'556 49 15.9 322'285 49 Amerika 291'387 38 18.1 253'875 38 Asien Pazifik 98'400 13 14.4 85'067 13 Gruppe 1) 765'343 100 16.6 661'226 100 1) Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe addieren. Europa. In der Marktregion Europa erzielte die Gruppe einen Nettoumsatz von CHF 375.6 Millionen, was einem Wachstum von 15.9 Prozent in Lokalwährungen entspricht (16.5 Prozent in Schweizer Franken). Der Markt für Zweckbauten hat in Europa, gemäss dem Datenanbieter Euroconstruct, die Verluste aus dem Jahr 2020 vollständig wettgemacht. Belimo hat ihren Marktanteil erhöht und ist in der Berichtsperiode in allen Ländern stärker als der Markt gewachsen. Die Gründe für dieses positive Ergebnis waren Termintreue, eine erweiterte Vertriebsorganisation und ein attraktives Produktangebot. Der Trend von konventionellen Heizungsanlagen zu Wärmepumpen oder Pelletbrennersystemen machte sich in ganz Europa bemerkbar, allen voran in der DACH-Region. Das Erstausrüster-Geschäft (OEM-Geschäft) wuchs infolgedessen stetig, und die Wasseranwendungen verzeichneten ein hervorragendes Ergebnis. Das Anlagengeschäft konnte aufgrund der zahlreichen im Vorjahr verschobenen Projekte mithalten. Belimo baute ihre führende Position bei Lüftungsanwendungen mit Klappenantrieben aus. In Deutschland wuchs der Umsatz aufgrund einer starken Vergleichsperiode und eines ausgeprägten Mangels an Kapazitäten in der Branche um 12.4 Prozent in Lokalwährung. Mehrere Installateure berichteten über zunehmende Schwierigkeiten bei der Übernahme neuer Projekte, verursacht durch den Fachkräftemangel. Die zweistelligen Wachstumszahlen in Italien und Frankreich im Jahr 2021 sind grösstenteils auf den Nachholbedarf zurückzuführen, nachdem die Lockdowns im Jahr 2020 das Geschäft in diesen Märkten stark beeinträchtigt hatten. Mit der Gründung der Vertriebsgesellschaft BELIMO Belgium BV in Belgien erweiterte Belimo im Juni 2021 das Vertriebsnetz. Amerika. In Amerika betrug der Nettoumsatz CHF 291.4 Millionen, was einem Wachstum in Lokalwährungen von 18.1 Prozent entspricht (14.8 Prozent in Schweizer Franken). Die Wirtschaft in der Region Amerika - und mit ihr der Markt für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) sowie Gebäudeautomation - erholte sich früher als erwartet von der Pandemie. Dies führte zu soliden Wachstumsraten in der gesamten Region. Die Umsätze von Belimo haben sich in allen Ländern stark entwickelt, deutlich besser als der Gesamtmarkt. Das Nachrüstgeschäft, das 2020 unter der Pandemie gelitten hatte, war ein gewichtiger Wachstumsträger. Anfang 2021 zog das Nachrüstgeschäft infolge der Aufhebung der Zugangsbeschränkungen für Instandhaltungspersonal wieder an und blieb das ganze Jahr über stark. Ein weiterer Faktor, der in allen Bereichen zur Steigerung des Marktanteils beitrug, waren die hervorragenden Lieferzeiten. In den USA verzeichnete Belimo aufgrund der hohen Nachfrage des Markts für Rechenzentren ein starkes Umsatzwachstum. In Kanada wurde das Wachstum vor allem durch das Anlagengeschäft mit Spital- und Schulprojekten getragen. Lüftungsanwendungen entwickelten sich stärker als Wasseranwendungen, was primär auf die Nachfrage von OEM-Klappenherstellern zurückzuführen ist, die den Markt für Rechenzentren bedienen. Asien Pazifik. In der Marktregion Asien Pazifik erzielte Belimo einen Umsatz von CHF 98.4 Millionen. In den Ländern der Marktregion wurden sehr unterschiedliche Massnahmen zur Eindämmung der negativen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 getroffen. Während einige Staaten umfangreiche Förderpakete lancierten, war dies in vielen südostasiatischen Ländern nicht der Fall, was das lokale Wachstum hemmte. Insgesamt resultierte ein Nettoumsatzwachstum von 14.4 Prozent in Lokalwährungen (15.7 Prozent in Schweizer Franken). In den Schlüsselmärkten China und Indien erzielte Belimo hohe Wachstumsraten. Die strikte Politik zur Bekämpfung von COVID-19 und die vorteilhaften Marktbedingungen führten bei Belimo China wieder zu Wachstumsraten vergleichbar mit denjenigen in 2019. Das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte fiel jedoch aufgrund einer robusteren Vergleichsperiode deutlich geringer aus als in der ersten. Die Märkte für Transport und Rechenzentren wuchsen jedoch weiterhin deutlich. Besonders erfolgreich waren Lösungen für die Druckregelung von Räumen, mithilfe derer grössere Projekte im Spital- und Pharmabereich gewonnen werden konnten. Der Markt für Gewerbegebäude entwickelte sich langsamer, da sich private Unternehmen weiterhin zurückhaltend verhielten. Nach einer ausgeprägten zweiten COVID-19-Welle Mitte Jahr erholte sich der Umsatz von Belimo Indien in der zweiten Jahreshälfte 2021, was zu einem Marktwachstum deutlich über dem Durchschnitt führte. Die Marktentwicklung in Südostasien und Australien blieb im Allgemeinen hinter den Erwartungen zurück, da viele grössere Projekte aufgrund langanhaltender und strikter Lockdowns vorübergehend gestoppt worden waren. Stattdessen konzentrierte sich der Markt auf kleinere Nachrüst-, Sanierungs- und Austauschprojekte. Während bei den Lüftungsanwendungen in den meisten Marktregionen ein robustes Wachstum zu verzeichnen war, fiel bei den Wasseranwendungen die Wachstumsrate deutlich höher aus, insbesondere in Indien und China. Nettoumsatz nach Anwendungen in CHF 1'000 2021 % Wachstum in

Lokalwährungen in % 2020 % Luft 423'381 55 15.5 368'415 56 Wasser 341'961 45 17.9 292'812 44 Total 1) 765'343 100 16.6 661'226 100 1) Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe addieren. Ausblick 2022. Nach einem robusten Wachstum der Weltwirtschaft 2021 ist davon auszugehen, dass auch 2022 von einem überdurchschnittlichen Erholungswachstum geprägt sein wird. Zudem haben Engpässe in der Lieferkette zu einem Anstieg der Beschaffungskosten geführt. Diese werden durch Preisanpassungen ausgeglichen, was zu einer ausserordentlichen inflationären Wachstumskomponente führt. Des Weiteren bilden die bestehenden Trends der Urbanisierung, der erhöhten Anforderungen an die Raumluftqualität und der Investitionen in die Energieeffizienz bestehender Gebäude die Basis für ein überdurchschnittlich hohes Wachstum in der HLK-Branche. Diese Marktentwicklung, höhere Marktanteile sowie neue Produktanwendungen werden das langfristige organische Wachstum der Gruppe unterstützen. Der Krieg in der Ukraine hat die Risiken erhöht. Während sich die unmittelbaren Auswirkungen auf die Umsätze der Vertriebsgesellschaften in der Ukraine und Russland beschränken, können die Konsequenzen der jüngsten geopolitischen Entwicklungen auf die Weltwirtschaft und den HLK-Markt derzeit jedoch nicht abgeschätzt werden. Globale Engpässe in den Lieferketten könnten sich gegenüber 2021 weiter verschärfen und sich negativ auf den Geschäftsverlauf auswirken. Darüber hinaus trüben der Fachkräftemangel bei Planern und Installateuren sowie mögliche Rückschläge verursacht durch die Pandemie die positiven Aussichten. Belimo erwartet ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen auf einem Niveau des Fünfjahresdurchschnitts. Die Gruppe hält an ihrer langfristigen Wachstumsstrategie fest und investiert erhebliche Mittel in Forschung, Entwicklung, operative Höchstleistung und den Ausbau ihres Vertriebsnetzes. Dies wird nach einem hocheffizienten Jahr 2021 zu höheren Ausgaben führen. Zusätzliche Investitionen in Produktion, Logistik und das globale Customizing werden sich 2022 und in den Folgejahren auf den Cashflow auswirken.



Eckwerte des Geschäftsjahres 2021 der Belimo-Gruppe in CHF 1'000 (sofern nicht anders angegeben) 2021 2020 Veränderung Nettoumsatz 765'343 661'226 +15.7% Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)

in Prozent des Nettoumsatzes 178'395



23.3% 139'337



21.1% +28.0% Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT)

in Prozent des Nettoumsatzes 145'363

19.0% 108'065

16.3% +34.5% Reingewinn

in Prozent des Nettoumsatzes 115'504

15.1% 86'641

13.1% +33.3% Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen

und immaterielle Anlagen 46'725 28'964 +61.3% Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

in Prozent des Nettoumsatzes 153'049

20.0% 125'668

19.0% +21.8% Free Cashflow 1)

in Prozent des Nettoumsatzes 45'544

6.0% 93'274

14.1% -51.2% Rendite des Eigenkapitals (ROE) 23.1% 17.4% Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 26.0% 24.7% Gewinn pro Aktie, in CHF 9.41 7.05 2) +33.5% Dividende pro Aktie, in CHF 8.50 3) 7.50 2) +13.3% Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente),

per 31 Dezember 1'921 1'826 +5.2% Ausgelieferte Antriebe, in Millionen Stück 7.8 6.9 +12.5% Total CO 2 -Einsparung Belimo-Produkte,

in Millionen Tonnen CO 2 e 8.2 7.3 +12.5% 1) Reduzierter Free Cashflow infolge eines taktischen Investments über CHF 60.0 Millionen in Festgelder zwecks Begrenzung der Auswirkungen der Negativzinsen.

2) 2021 hat Belimo einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durchgeführt. Zu Vergleichszwecken wurde der Gewinn und die Dividende pro Aktie des Vorjahres angepasst.

3) Antrag an die Generalversammlung vom 28. März 2022. Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von CHF 765 Millionen und beschäftigt rund 2'000 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Link zum Geschäftsbericht 2021, inklusive des integrierten Nachhaltigkeitsberichts: www.belimo.com/finanzberichte Link zu den Definitionen alternativer Performancekennzahlen: www.belimo.com/finanzielle-uebersicht Heute findet im Widder Hotel in Zürich sowie online die Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2021 statt (Beginn 10:00 Uhr). Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 61 72 Gérard Moinat, IRO +41 43 843 63 80 Termine Publikation Geschäftsbericht 2021 /

Medien- und Finanzanalystenkonferenz 7. März 2022 Generalversammlung 2022 28. März 2022 Dividendenzahlung 1. April 2022 Publikation Halbjahresbericht 2022 26. Juli 2022 Capital Markets Day 2022 7. September 2022

