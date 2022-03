DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

STAATSHILFEN - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine staatliche Unterstützung für deutsche Unternehmen in Aussicht gestellt, die durch die Sanktionen gegen Russland von der Pleite bedroht sind. "Denkbar sind gezielte Hilfen für Unternehmen, die in ihrer Existenz gefährdet sind", sagte Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Entgangene Gewinne werden wir aber nicht ausgleichen könnten", betonte er. Zusätzliche Entlastungen für Bürger und Unternehmen angesichts der weiter steigenden Energiepreise und der damit verbundenen Inflation soll es erst 2023 geben. "Wir werden im Sommer die Entwicklung prüfen. Dann wird es einen fairen Vorschlag geben, wie sich im Jahr 2023 der Regelsatz der Grundsicherung, der steuerliche Grundfreibetrag und der Steuertarif entwickeln müssen", sagte der FDP-Chef. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

TESLA - Auch nach der finalen Betriebsgenehmigung für das deutsche Werk in Grünheide kämpft Tesla mit enormen Problemen beim Anlauf der Produktion. Das erfuhr die Automobilwoche aus Unternehmenskreisen. Bisher sei noch kein einziges verkaufstaugliches Auto dort gebaut worden. Seit Wochen arbeiteten die Beschäftigten daran, in der Vorserie fehlerfrei zu fertigen. Unter anderem habe es deutliche Defizite in der Lackierung gegeben. Zudem habe ein umfangreicher Corona-Ausbruch Mitte Februar viele Mitarbeiter in Quarantäne gezwungen und die Arbeit massiv behindert. Laut den Informationen könne sich der Anlauf verkaufsfertiger Model Y noch einmal um zwei bis drei Monate verzögern. (Automobilwoche)

TUI - Der weltgrößte Reisekonzern verzeichnet einen starken Buchungseingang. "Unsere Kunden haben Nachholbedarf", sagte Tui-Deutschlandchef Stefan Baumert in einem Interview. "Wir sind überzeugt davon, dass wir an das Niveau von 2019 herankommen." Baumert zeigte sich überzeugt, dass das Reisen in diesem Sommer dank weniger Restriktionen aufgrund der Corona-Pandemie einfacher wird als in den Vorjahren. "In der EU rechne ich mit einer weitgehenden Harmonisierung", sagt er. Entscheidend werde aus heutiger Sicht der Impfstatus sein. (Funke Mediengruppe)

GLASFASER - Der Geschäftsführer der Deutschen Glasfaser, Thorsten Dirks, hat massive Kritik am Vorgehen der Deutschen Telekom beim Ausbau der Festnetz-Infrastruktur geübt. "Ein Doppelausbau von Glasfaser durch Überbauen oder Mitverlegung ist grundsätzlich kontraproduktiv und ergibt auch wirtschaftlich keinen Sinn. Um die PS für den Glasfaserausbau schnell auf die Straße zu bringen, braucht es eine - und zwar nur eine - Infrastruktur, die für alle Anbieter zugänglich ist", sagte Dirks. Immer wieder wird berichtet, dass die Deutsche Telekom in Kommunen, wo Ausbauprojekte von Konkurrenten anlaufen, ebenfalls mit Überbau-Projekten aktiv wird. Das bedeutet, dass dort ein zweites Glasfasernetz auf den Weg gebracht wird. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

TELEFONICA - Telefonica Deutschland hat in der Finanzierung weitgehend auf Festzinssätze umgestellt und sich so gegen eine Zinswende gewappnet. Außerdem spare das Unternehmen mit einem ESG Linked Loan "echtes Geld", allein einen sechsstelligen Betrag bei den Bereitstellungszinsen, sagte Finanzchef Markus Rolle. "2021 war ein Rekordjahr für uns. Wir konnten den Schwung, den wir schon im Jahr davor gespürt haben, mitnehmen und tatsächlich im Jahresverlauf noch weiter beschleunigen." (Börsen-Zeitung)

