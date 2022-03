DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Düsseldorf, 7. März 2022 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Februar 99.233 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 15,24 % gegenüber dem Vormonat (- 34,09 % ggü. Februar 2021). Februar 2022 Januar 2022 Februar 2021 Orders gesamt 99.233 86.109 150.563 Wertpapier-Orders 88.946 76.486 147.769 Future-Kontrakte 17.946 17.561 5.494 Im Februar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 205,4 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 8,39 % gegenüber dem Vormonat (+ 22,55 % ggü. Februar 2021). Per 28.02.2022 wurden bei der sino AG 316 Depotkunden betreut (- 0,63 % ggü. Vormonat). Die Tradezahlen der sino AG sind im Februar durch erhöhte Volatilität an den Börsen deutlich gestiegen. "Das Geschäft lief im Februar sehr gut und unsere Systeme 100,0%-ig stabil. Von dieser Stabilität und der Performance unseres Handelssystems, dem sino MX-PRO, haben unsere Kunden auch in den letzten Wochen profitiert", so Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino AG.



