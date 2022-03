Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen dürften den deutschen Aktienmarkt am Montag weiter schwer belasten. Der Broker IG taxiert den DAX weniger als zwei Stunden vor Handelsstart auf 12.720 Punkte und damit 2,8 Prozent niedriger als zum Xetra-Handelsende am Freitag.Damit dürfte sich die heftige Talfahrt der vergangenen Handelstage fortsetzen. Bis zum Freitag summierten sich die Verluste seit der Invasion Russlands in die Ukraine bereits ...

