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WKN: A0YFE7 ISIN: AU000000SMR4 Ticker-Symbol: S0D 
Frankfurt
07.03.22
08:30 Uhr
1,220 Euro
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Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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