DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Außenminister Antony Blinken hat erklärt, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten eine "sehr aktive Diskussion" über ein Einfuhrverbot von russischem Öl führen, weil man den Druck auf Russland weiter erhöhen wolle, den Angriff auf die Ukraine einzustellen. Blinken sagte, er habe mit Präsident Joe Biden und anderen Kabinettsmitgliedern telefoniert und die USA sprächen nun mit europäischen Politikern, um in koordinierter Weise die Möglichkeit eines Importverbots für russisches Öl zu prüfen und gleichzeitig sicherzustellen, dass es auf den Weltmärkten weiterhin ein angemessenes Ölangebot gibt. Blinken sagte, die Verbündeten der USA, die Nato, die Europäische Union und die G7-Länder würden sich darauf vorbereiten, in den kommenden Tagen zusätzliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen und weitere Schritte zu unternehmen, um den Ukrainern das zu geben, was sie brauchen, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Die bisher gegen Russland verhängten globalen Sanktionen seien "verheerend", sagte Blinken dem CBS-Magazin Face the Nation. "Der Rubel befindet sich im freien Fall. Ihr Aktienmarkt ist seit fast einer Woche geschlossen. Die Verbraucher sind nicht in der Lage, grundlegende Produkte zu kaufen, weil die Unternehmen aus Russland fliehen, also hat das große Auswirkungen".

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.279,75 -1,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.621,25 -1,6% Nikkei-225 25.221,41 -2,9% Hang-Seng-Index 21.133,69 -3,5% Kospi 2.651,31 -2,3% Shanghai-Composite 3.369,96 -2,3% S&P/ASX 200 7.038,60 -1,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr schwach - Massiv steigende Ölpreise sorgen an den Aktienmärkten in Ostasien für nochmals zunehmenden Verkaufsdruck. Brentöl macht einen Satz um über 10 Prozent nach oben auf über 130 Dollar je Barrel und damit das höchste Niveau seit 2008. Hintergrund ist, dass die USA und die EU offenbar darüber diskutieren, den Bezug von Öl aus Russland zu verbieten, was die Ukraine schon länger fordert um den Druck auf Russland zu erhöhen, die Angriffe gegen die Ukraine zu beenden. Derweil intensivieren sich die russischen Angriffe auf Ziele in der Ukraine. Während Aktien verkauft werden, sind sichere Häfen weiter gesucht. Dass die chinesischen Exporte und Importe im Februar jeweils stärker gestiegen sind als erwartet, spielt in diesem Umfeld ebenso praktisch keine Rolle, wie das Ziel Chinas, dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent zu erreichen. Es ist der niedrigste Wert seit 1991. Neben den Ölpreisen steigen auch die Preise anderer Rohstoffe wie Nickel oder Eisenerz wegen potenzieller Lieferausfälle aus Russland bzw. sich verlagernder Nachfrage nach Stahl. Am Aktienmarkt fallen die Kurse auf breiter Front, abgesehen von Aktien aus der Ölbranche, die kräftig zulegen. Auch Rohstofftitel können sich dem scharfen Abwärtsdruck zum Teil entziehen. Gesucht sind hier vor allem auch Goldwerte wie in Sydney Newcrest (+5,2%). Dazu gehört auch das Gold, dessen Preis um 0,7 Prozent weiter steigt auf gut 1.987,24 Dollar je Feinunze.

US-NACHBÖRSE

Occidental Petroleum erhielten zusätzlich zu den steigenden Ölpreisen Rückenwind von der Nachricht bekommen, dass die Beteiligungsholding Berkshire Hathaway von Investorenlegende Warren Buffett ihren Anteil aufgestockt hat. Occidental Petroleum zogen auf Nasdaq.com um 1,9 Prozent an. Clover Health Investments sprangen um über 7 Prozent. Hier beflügelte, dass Direktorin Chelsea Clinton zuletzt ein größeres Paket an dem Unternehmen kaufte, dessen Aktienkurs in diesem Jahr bereits um über 40 Prozent eingebrochen ist. Jeweils nach Vorlage von Geschäftszahlen verteuerten sich LogicBio Therapeutics um gut 7 Prozent und Bluebird Bio um 1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.614,80 -0,5% -179,86 -7,5% S&P-500 4.328,87 -0,8% -34,62 -9,2% Nasdaq-Comp. 13.313,44 -1,7% -224,50 -14,9% Nasdaq-100 13.837,83 -1,4% -197,38 -15,2% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,18 Mrd 1,09 Mrd Gewinner 1.071 1.384 Verlierer 2.252 1.919 unverändert 160 175

Schwächer - Die Märkte standen weiter im Bann des Kriegs in der Ukraine. Die überraschend stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten fürFebruar gerieten darüber in den Hintergrund, andererseits schürten sie auch wegen der damit potenziell verbundenenen inflationssteigernden Effekte Zinserhöhungssorgen. Dank überraschend guter Geschäftszahlen konnten sich Broadcom (+3,0%) dem negativen Umfeld entziehen. Auch Quartalsausweis und Ausblick von Marvell hatten positiv überrascht. Der Kurs gab denn um 2,8 Prozent nach. Einige Analysten halten das bereits für eingepreist und das Potenzial der Aktie für ausgereizt. Unter anderem senkte Wells Fargo das Kursziel. Der Waffenhersteller Smith & Wesson (-12,5%) hatte im dritten Geschäftsquartal einen Umsatzeinbruch um über 30 Prozent verzeichnet und deshalb weniger verdient als erwartet. Dagegen verteuerten sich Sweetgreen um über 25 Prozent, nachdem die Salatrestaurantkette bei Zahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,48 -5,2 1,54 75,4 5 Jahre 1,64 -9,5 1,73 37,9 7 Jahre 1,71 -9,9 1,81 26,7 10 Jahre 1,73 -10,9 1,84 22,4 30 Jahre 2,16 -6,7 2,23 26,1

Anleihen erfreuten sich als sicherer Hafen starker reger Nachfrage, die Zehnjahresrendite sank trotz der Erwartung steigender Zinsen um 11 Basispunkte auf 1,73 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:14 % YTD EUR/USD 1,0875 -0,5% 1,0926 1,1015 -4,4% EUR/JPY 125,08 -0,4% 125,56 127,26 -4,4% EUR/GBP 0,8230 -0,3% 0,8255 0,8264 -2,1% GBP/USD 1,3213 -0,2% 1,3235 1,3329 -2,4% USD/JPY 115,02 +0,1% 114,91 115,52 -0,1% USD/KRW 1.217,82 +0,9% 1.217,82 1.215,01 +2,4% USD/CNY 6,3201 +0,0% 6,3200 6,3201 -0,6% USD/CNH 6,3247 +0,0% 6,3233 6,3233 -0,5% USD/HKD 7,8142 -0,0% 7,8144 7,8164 +0,2% AUD/USD 0,7425 +0,7% 0,7371 0,7347 +2,3% NZD/USD 0,6911 +0,9% 0,6852 0,6815 +1,2% Bitcoin BTC/USD 38.121,24 -2,2% 38.963,07 41.330,17 -17,5%

Der Euro stand ganz im Zeichen des Kriegs in der Ukraine und fiel im Tief unter 1,09 Dollar und damit den niedrigsten Stand seit über 20 Monaten. Marktteilnehmer begründeten die ausgeprägte Euroschwäche mit den mutmaßlichen konjunkturellen Auswirkungen des Kriegs auf die Wirtschaft der Eurozone wie auch insbesondere auf die Inflation, während zugleich die EZB im Hinblick auf steigende Zinsen als Gegenmaßnahme zuletzt eher zögerlich unterwegs war. Daneben litt der Euro aber auch unter der breiten Stärke des US-Dollar, der als sicherer Hafen weiter gesucht war. Im asiatisch dominierten Handel am Montag setzt sich diese Tendenz fort, auch weil der Dollar angesichts weiter nach oben schießender Ölpreise gekauft wird, da Öl in Dollar bezahlt wird.

Aufwärts - auch zum US-Dollar - geht es für die Währung des Rohstoffexporteurs Australien, den Austral-Dollar. Hintergrund sind die steigenden Rohstoffpreise.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 125,93 115,68 +8,9% 10,25 +69,2% Brent/ICE 129,50 118,11 +9,6% 11,39 +30,4%

Der Ölpreis stieg mit den jüngsten Nachrichten zum Ukrainekrieg im US-Handel weiter. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 7,4 Prozent auf 115,68 Dollar. Auf Wochensicht betrug das Plus 26 Prozent. Der Preis für die europäische Sorte Brent stieg um 6,9 Prozent auf 118,11 Dollar. Im asiatisch geprägten Handel am Montag beschleunigt sich der Anstieg nochmals und die Ölpreise erreichen die höchsten Stände seit 2008. Hintergrund sind Signale, dass die USA und Europa Importverbote für russisches Öl erwägen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.980,53 1.974,50 +0,3% +6,03 +8,3% Silber (Spot) 25,66 25,72 -0,2% -0,05 +10,1% Platin (Spot) 1.142,27 1.118,50 +2,1% +23,77 +17,7% Kupfer-Future 4,99 4,93 +1,2% +0,06 +11,7%

Gold war im US-Handel trotz des starken Dollar als "sicherer Hafen" gefragt. Der Preis für eine Feinunze stieg im elektronischen Handel um 1,7 Prozent bzw 34 Dollar auf 1.970 Dollar. Im asiatischen Handel am Montag steigt der Preis weiter,. Auf Dollarbasis wurde zwischenzeitlich auch schon die psychologisch bedeutsame 2.000er Marke geknackt.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

UKRAINE-BLOG

- Am Montag soll eine dritte Gesprächsrunde zwischen der Ukraine und Russland stattfinden, wie ein Mitglied der ukrainischen Delegation sagte.

- Die USA prüfen nach Angaben von Regierungsvertretern einen Deal, bei dem Polen der Ukraine sowjetische Kampfflugzeuge aus eigenen Beständen im Gegenzug für US-amerikanische F-16-Jets zur Verfügung stellen würde.

- Die von globalen Zahlungsnetzen ausgeschlossenen russischen Banken suchen im staatlichen chinesische Zahlungssystem UnionPay eine Alternative. Nachdem Visa und Mastercard am Wochenende erklärten, dass sie ihre Geschäfte in Russland einstellen würden, wird es für Russen schwierig, im Ausland Waren zu kaufen. Die Maßnahmen der beiden Kreditkartenriesen gehen weit über die gegen viele russische Banken verhängten Sanktionen hinaus. Das größte russische Kreditinstitut Sberbank sowie die Alfa Bank und die Tinkoff Bank arbeiten nun an eigenen Karten.

- Nach vielen anderen westlichen Unternehmen stellen auch Visa und Mastercard ihr Russland-Geschäft ein. Russische Karteninhaber werden künftig im Ausland nicht mehr mit Karte bezahlen können.

- Samsung Electronics setzt die Lieferung aller seiner Produkte nach Russland "aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen" aus.

- Die russische Fluggesellschaft Aeroflot setzt wegen der westlichen Sanktionen alle internationalen Flüge aus. Inlandsflüge und Verbindungen mit Belarus sind nicht betroffen.

CHINA - KONJUNKTUR

Chinas Exporte sind im Januar und Februar zwar langsamer als zuvor gewachsen, lagen aber immer noch höher als von Beobachtern erwartet. Die Ausfuhren stiegen um 16,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und damit weniger stark als im Dezember (20,9 Prozent). Ökonomen hatten 15,0 Prozent geschätzt. Die Importe stiegen um 15,5 Prozent und damit langsamer als im Dezember (19,5 Prozent), aber etwas stärker als die von den befragten Ökonomen erwartete Zunahme von 15,4 Prozent.

CHINA - KONJUNKTUR

China hat für dieses Jahr das Ziel von 5,5 Prozent Wirtschaftswachstum ausgegeben. Regierungschef Li Keqiang sagte am Samstag zur Eröffnung des Nationalen Volkskongresses, die chinesische Wirtschaft sei derzeit mit "viel mehr Risiken und Herausforderungen" konfrontiert. Der Wert von 5,5 Prozent Wachstum ist der niedrigste seit 1991. Verantwortlich für dieses vergleichsweise bescheidene Ziel sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie, Einbrüche in der chinesischen Immobilienbranche sowie die Unsicherheiten, die mit dem Ukraine-Krieg für die Weltwirtschaft verbunden sind.

IRAN - ATOMABKOMMEN

Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wollen verbliebene Differenzen auf dem Weg zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens "pragmatisch" beilegen. Allerdings stellte Russland einen baldigen Abschluss der Verhandlungen wegen der gegen Moskau im Zusammenhang mit dem Ukraine-Einmarsch verhängten Sanktionen in Frage.

HINO MOTORS

hat zugegeben, Daten zur Motorleistung gefälscht zu haben. Der japanische Lkw-Hersteller teilte mit, dass er Fälschungen bei der Motorleistung festgestellt habe und den Verkauf von drei Motormodellen und den entsprechenden Fahrzeugen in Japan aussetzt. Die Toyota-Tochter sieht in dem Fehlverhalten keine Probleme mit der Fahrzeugsicherheit und will nun Maßnahmen ergreifen, damit solche Fälschungen nicht wieder vorkommen.

