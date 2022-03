FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt charttechnisch schwer angeschlagen. Die Experten der britischen Bank HSBC sprechen am Montag von einem "beschleunigten Ausverkauf" und einer anhaltenden Suche nach einem Boden. "So mussten die deutschen Standardwerte die Unterstützungen bei 13 800 beziehungsweise 13 500 Punkten am vergangenen Freitag nach unten preisgeben", hieß es in einem Morgenkommentar. Eine weitere wichtige technische Zone, die halten sollte, sehen die Experten nun bei 12 671 beziehungsweise 12 596 Punkten.

Einen Hoffnungsschimmer sehen die Experten allerdings in der Anzahl der Werte in der Dax-Familie, die noch oberhalb ihrer 200-Tage-Durchschnittslinie stehen. Mittlerweile seien unter den 160 Titeln in Dax, MDax und SDax nur noch knapp 8 Prozent der Aktien über diesen Linien und damit in einem Aufwärtstrend. Etwas Mut schöpfen die HSBC-Experten dabei aus der Beobachtung, dass Werte unterhalb der 10-Prozent-Marke oftmals einen Markt im "Panikmodus" und damit eine negative Übertreibungsphase signalisierten./tih/jha/