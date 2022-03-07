BERENBERG HEBT SOCIETE GENERALE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 25,50 EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 21 (26) EUR - 'UNDERPERFORM'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 77 (79) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CREDIT AGRICOLE AUF 14,80 (17,50) EUR - 'BUY' JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 31 (48) EUR - 'BUY' RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 215 (250) SEK - 'OUTPERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 215 (250) SEK - 'OUTPERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 28 (32) EUR - 'OUTPERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 120 (90) USD - 'OUTPERFORM' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MEDIOS AUF 43 (53) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 52 (81) EUR - 'HOLD'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 6 (7,85) EUR - 'MARKET-PERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 178 (179) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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