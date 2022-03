Köln (www.fondscheck.de) - Der Februar wurde von der Eskalation der Spannungen zwischen Russland und den westlichen Staaten dominiert, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Ausgewogen Fonds (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Am 24. Februar habe Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Die Hauptaktienmärkte hätten auf breiter Basis Kursverluste verzeichnet. Am schwächsten hätten die kontinentaleuropäischen Aktienmärkte abgeschnitten. An den Anleihenmärkten hätten alle wesentlichen Segmente Verluste verbucht. Der Sauren Nachhaltig Ausgewogen A habe in diesem schwierigen Umfeld einen Wertrückgang in Höhe von 1,3% verzeichnet. ...

