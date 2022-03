Wie bereits hier an dieser Stelle berichtet, befindet sich der Ölpreis bereits seit Monaten im Höhenflug. In der letzten Handelswoche wurde dieser Trend nochmal beschleunigt indem der Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen wurde. Heute nun schießt der Kurs kurz nach dem Start in die neue Handelswoche bis auf 130 US Dollar nach oben. Ein Ende ist hier nach wie vor nicht abzusehen. Brent Crude Oil Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...