Growth-Queen Cathie Wood lässt sich auch von Krieg, Ölpreisschock und Rezession nicht unterkriegen. Die Gründerin von Ark Invest hat sich in einem CNBC-Interview bullish wie eh und je gegeben. "An unseren Erwartungen in Bezug auf das Wachstum der neuen Technologien hat sich nichts geändert", so Wood.Wood ist sich sicher, dass Ark Invest in den kommenden fünf Jahren spektakuläre Renditen einfahren werde. "Die Welt ist derzeit mit allen möglichen Problemen konfrontiert", so die Investorin. "Die Antwort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...