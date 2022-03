HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien der Societe Generale von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, aber das Kursziel auf 25,50 Euro belassen. Die französische Großbank sei innerhalb der von ihm abgedeckten Banken am zweitstärksten in Russland und der Ukraine engagiert, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei jedoch seit Beginn des Konflikts um 40 Prozent und damit deutlich überproportional gefallen, sodass der Aktienkurs inzwischen einen erheblichen Teil der direkten und indirekten Risiken abdecke./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2022 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

