Für Anleger ist es erneut ein harter Wochenstart. Der DAX verliert zum Handelsbeginn mehr als drei Prozent, überproportional schmieren Finanztitel ab. Am Freitag wurde bekannt, dass die Deutsche Bank in Russland größere IT-Zentren betreibt. Da immer mehr Firmen das Land verlassen, könnte das für den Konzern zu größeren einem Problem werden. Das Marktumfeld spricht zudem für fallende Kurse.Die Deutsche Bank beschäftigt in Moskau und Sankt Petersburg 1.500 IT-Experten. DER AKTIONÄR berichtete. Aussagen ...

