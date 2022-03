Die CARDEA Corporate Holdings Inc. zieht ihre Kaufoption und stockt ihre Beteiligung an der CARDEA Europe AG (vormals DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG) auf 100 Prozent auf. Damit übt der US-amerikanische Asset Manager die bestehende Kaufoption zum Erwerb der verbleibenden 51% an der CARDEA Europe AG aus. Die Gesellschaft hält nunmehr 100% an der CARDEA Europe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen ...

