NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 22,00 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Trotz des Ausverkaufs der Aktie sei bei dem Autozulieferer weiterhin Vorsicht angebracht, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Margenziele bis 2025 lägen zwar schon unter den bisherigen Planungen, seien aber immer noch ambitioniert. Die hohe Bewertung im Vergleich zu den Wettbewerbern sei nicht zu rechtfertigen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2022 / 20:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2022 / 20:39 / ET



ISIN: FR0013176526

