Hamburg (ots) -Immer mehr Finanzdienstleister setzen auf Mehrwert-Dienstleistungen. Die Sparkassen können ihren 50 Millionen Kunden solche ergänzenden Services nun direkt im Online-Banking-Bereich zur Verfügung stellen. Sie sind für den Anwender dank Single Sign-on ohne Anmelde-Hürden sofort erreichbar und eröffnen den Instituten zahlreiche Geschäftspotenziale. Vorreiter ist dabei die Sparkasse Bremen."Mehrwert-Dienstleistungen, Versicherungen oder Cash-Back-Angebote - künftig lassen sich die verschiedensten Arten von Serviceangeboten dank einer flexiblen und hochskalierbaren Plattform binnen kürzester Zeit in das bankeigene Ökosystem einbinden", erklärt Sören Timm, Co-Geschäftsführer der Etvas GmbH. Das Hamburger Fintech hat das Projekt gemeinsam mit der Sparkasse Bremen, dem IT-Dienstleister Axilaris sowie der Finanz Informatik umgesetzt.Der Etvas-Marktplatz ist im vertrauten Online-Banking-Bereich und im Sparkassen-Look-and-Feel eingebunden. Eine separate Anmeldung oder Registrierung durch den Kunden entfällt."Die Integration der Etvas-Plattform vergrößert unseren Handlungsrahmen im Online-Banking-Bereich erheblich", sagt Bastian Böttjer, Fachspezialist Online-Services & Prozesse von der Sparkasse Bremen. Bereits seit 18 Monaten kooperieren Etvas und die Sparkasse Bremen erfolgreich, durch die Integration ins Online-Banking wird das Onboarding von Kundinnen und Kunden nun noch einfacher und komfortabler. "Die Kooperation mit Etvas ermöglicht uns, interessante und individuell passende Zusatzservices einfach und bequem über eine Plattform verfügbar zu machen - und das zu einem attraktiven Preis", ergänzt Pranjal Kothari, Vorstand bei der Sparkasse Bremen.Bastian Böttjer sieht in dem neuen Service-Portal das Fundament für weitere Angebote, die in den kommenden Monaten sukzessive freigeschaltet werden können: "Das Gerüst steht. Neue Angebote werden künftig auf Knopfdruck live geschaltet und stehen dann unseren Kunden zur Verfügung."Die Finanz Informatik GmbH hat in ihrer Funktion als verantwortliche IT-Dienstleisterin der Sparkassen-Finanzgruppe darauf geachtet, dass alle sicherheits- und verbundrelevanten Anforderungen erfüllt wurden. Neben der Sicherheit standen eine gute User Experience und eine hohe Flexibilität ganz oben im Lastenheft. "Die leichte Integrierbarkeit der Etvas-Plattform und die hohe IT-Kompetenz der beteiligen Partner zeigt sich in der kurzen Umsetzungsphase. Für ein Projekt dieser Komplexität ist das extrem schnell", so Thomas Schumann, Geschäftsführer der axilaris GmbH, die sich auf die Integration von verschiedensten Drittangeboten ins Banking der Sparkassen spezialisiert hat.Einfache Lösung für den KundenMit der Sparkasse Bremen hat Etvas damit einen Piloten entwickelt, den auch alle anderen Institute nutzen können. "Die Technologie steht und kann von jeder Sparkasse innerhalb weniger Tage aktiviert werden. Und wir sind bereit für den nächsten Schritt. Die Finanzdienstleister sollen ihren Kunden über die Plattform künftig maßgeschneiderte Angebote anhand der Transaktionsdaten der Kunden machen können", sagt Ilie Ghiciuc, Co-Geschäftsführer der Etvas GmbH.Etvas bietet den ersten 25 Nutzern unter den Sparkassen eine kostenfreie Integration an. Mehr Infos unter https://www.etvas.com/de-de/banken/Über Etvas (www.etvas.com)Etvas ist ein digitaler B2B2C-Marktplatz für Zusatz-Services, mit denen Banken und Versicherungen digitale Ökosysteme betreiben, die ihre Dienstleistungen aufwerten und die Kundenloyalität erhöhen. Zusätzliche Angebote werden so je nach Anforderungsprofil konfiguriert und zur Verfügung gestellt werden. Anhand der Finanztransaktionsdaten der Kunden können Serviceangebote KI gesteuert und vollautomatisiert gemacht werden. Die Plattform wird als Whitelabel-Lösung angeboten und kann über eine einfache API-Schnittstelle innerhalb weniger Tage in Apps und Webseiten von Banken und Versicherungen integriert werden.Etvas wurde von Ilie Ghiciuc und Sören Timm im Dezember 2019 gegründet. Ilie Ghiciuc verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung als CTO und IT-Unternehmer. Bereits während seines Studiums hat er das niederländische Ideal-Payment-Protokoll mitentwickelt. Sören Timm hat seit über 20 Jahren Führungspositionen im Finanzdienstleistungsbereich inne. Bei der Royal Bank of Scotland war er mitverantwortlich für das Großkundengeschäft und im erweiterten Vorstand der GE Money Bank kümmerte er sich um das Produktmanagement. Für die englische CPP Group baute er zudem als Managing Director und Country CEO den Bereich Zusatzservices für Sicherheitsprodukte auf.