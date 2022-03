Am 15.03.2022 ab 9:00 startet der AssCompact Digitalkongress Rechtsschutz und gibt den Teilnehmenden einen Überblick über die Trends und Themen dieser Versicherungssparte. Welche Vorträge stehen auf dem Plan? Was ist wichtig für Vermittler? Auf dem AssCompact Digitalkongress Rechtsschutz am 15.03.2022 können sich Vermittlerinnen und Vermittler rund um die aktuellen Themen und Trends im Bereich Rechtsschutzversicherung informieren. Ab 9:00 Uhr leiten fünf LIVE-Vorträge auf der Plattform DKM365 die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...