Die Aktie des Schuhkonzerns verlor seit dem 25.02. rund 21 % an Wert. Beschleunigend wirkten nun Berichte über Teilverkäufe von CEO und COO (Chief Operating Officer). Sie trennten sich in der vorigen Woche von insgesamt rund 0,28 Mio. Stück der SKECHERS-Aktie. Diese hatte im Pandemie-Schock 2020 rund 45 % verloren, es folgten weitere Korrekturen von 25 % (im Juni 2020) und 24 % (August bis Oktober 2021). SKECHERS lässt vor allem in China und Vietnam produzieren. Ein aktueller Börsenwert von 5,8 Mrd. $ steht gegen 7,0 bis 7,2 Mrd. $ Umsatz (+ 14 %) und 2,70 bis 2,90 $ Gewinn je Aktie, so die Eigenprognose des Konzerns für das laufende Fiskaljahr. Das Kursziel 61 $ der Deutschen Bank vom 31.01. ist nach Änderung der internationalen Lage veraltet. Kauflimits im Bereich 30/33 $ sind vertretbar.



