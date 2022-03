Im gemeinsamen Webseminar zeigen die beiden Unternemen das Potential einer interaktiven Sprachlösung am Beispiel der Basler Versicherungen.Kostenloses Webinar - Digitale Sprachassistenten haben längst Einzug in unseren Alltag gehalten und machen auch vor dem Kundenservice nicht halt. Im Gegenteil: Voicebots und andere digitale Lösungen haben sich mittlerweile als unverzichtbare Elemente im Kundenservice etabliert, um Anliegen zu klären und zu qualifizieren sowie die Kunden bei Bedarf intelligent an den richtigen Ansprechpartner...

Den vollständigen Artikel lesen ...