Unterföhring (ots) -Gemeinsam schlau - für ein einzigartiges Dankeschön. In seiner neuen SAT.1-Show "Quiz für Dich" lädt Moderator Jörg Pilawa ab 9. März 2022, mittwochs um 20:15 Uhr Katarina Witt, Linda Zervakis, Jeannine Michaelsen, Henry Maske, Ralf Schmitz und weitere Stars ein, um für außergewöhnliche Menschen möglichst viel Geld zu erspielen. Das Besondere: Die potentiellen Gewinner:innen ahnen nichts. Sie werden von Jörg Pilawa überrascht, während sie zum Beispiel bei Freunden einen gemeinsamen Kochabend verbringen."Ich bin ja selten sprachlos, aber jetzt bin ich es!" Heidi (43 aus Hauenstein) sitzt fassungslos im Wohnzimmer ihrer besten Freundin Katrin. Aus dem Fernseher spricht Jörg Pilawa zu ihr und schenkt der Frau aus Rheinland-Pfalz über 20.000 Euro. Die Moderatorinnen Linda Zervakis und Jeannine Michaelsen sowie die Comedians Ralf Schmitz und Pierre M. Krause haben für sie gespielt, ohne dass sie es wusste. Warum? "Ich habe mich für Heidi eingesetzt, weil ich noch nie erlebt habe, dass eine Einzelperson so viel auf die Beine stellt und sich so für andere engagiert. Mit Durchsetzungsvermögen und absolutem Willen. Deshalb hat es Heidi verdient", erklärt Katrin, die ihre besondere Freundin gemeinsam mit Heidis Schwester Gaby heimlich für "Quiz für Dich" angemeldet hat.Welche Summe erspielen die zweifache Olympiasiegerin Katarina Witt, Box-Legende Henry Maske sowie die Schauspieler Henning Baum und Ralf Moeller für eine weitere Kandidatin, die noch nichts von ihrem Glück weiß?"In Deutschland engagieren sich mehr als 16 Millionen Menschen ehrenamtlich. Dazu kommen Viele, die durch einen Schicksalsschlag eine neue Lebenssituation meistern müssen oder sich aufopfernd um andere kümmern. Sie alle bekommen viel zu wenig Wertschätzung. In 'Quiz für Dich' spielen wir genau für diese Menschen", erklärt Moderator Jörg Pilawa seine neue SAT.1-Show.So läuft "Quiz für Dich"In "Quiz für Dich" spielen zunächst zwei Promi-Duos im Studio bei Quizmaster Jörg Pilawa um möglichst viel Geld. Der Clou: Der/Die Kandidat:in ahnt nichts. Während die Stars im Studio versuchen, alle Quizfragen richtig zu beantworten und die Gewinnsumme gemeinsam in die Höhe treiben, sitzt der/die potenzielle Sieger:in zum gemütlichen Plausch bei einer/einem eingeweihten Freund:in zu Hause. Erst wenn die Gewinnsumme feststeht, erscheint plötzlich Jörg Pilawa auf dem Bildschirm des Gastgebers und überrascht den/die Kandidat:in mit dem verdienten Geldsegen."Quiz für Dich" wird produziert von der Herr P. GmbH und kommt aus der Fernseh-Werkstatt von John de Mol (Original: "Deze quiz is voor jou")Bilder zum Download finden Sie im Presseportal unter presse.sat1.de.Weitere Informationen zur Show und ein wöchentliches Quiz mit Gewinnchance gibt es online unter www.quizfuerdich.de."Quiz für Dich" mit Jörg Pilawa - ab 9. März 2022, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn