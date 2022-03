FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 9000 (9400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 260 (440) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 850 (600) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES CRODA TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 8250 (10750) PENCE - BOFA RAISES LLOYDS TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 46 (42) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1550 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BUNZL TO 'NEUTRAL' (UP) - TARGET 2900 (2450) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS CRODA PRICE TARGET TO 8600 (9300) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ITV TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 94 (125) PENCE - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1670 (2200) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2100 (2250) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2100 (2250) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 105 (120) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 675 (700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS JD SPORTS PRICE TARGET TO 250 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 200 (235) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 350 (375) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 8400 (9600) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 164 (181) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10500 (10000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PEARSON TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 620 PENCE



