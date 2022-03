ThreeFold und Paradise Hills wollen gemeinsam die weltweit größte dezentralisierte Internet-Cloud, versorgt von der ThreeFold Blockchain, in Haushalte bringen.

Immobilienbauherr Paradise Hills und ThreeFold legten heute Pläne vor, dedizierte Server (3Nodes) in rund 170 Haushalte im Paradise-Hill-Projekt zu integrieren. Damit entsteht das weltweit erste Nachbarschafts-Cloudnetzwerk auf dem ThreeFold Grid.

Mit dieser historischen Partnerschaft wollen Paradise Hills Development und ThreeFold allen Besitzern der bewachten Wohnanlage einen vorinstallierten 3Node bereitstellen. Dabei handelt es sich um einen dedizierten Server, der Edge-Computing und Internetspeicherraum bereitstellt, die für dezentralisierte Anwendungen und Internetdienstleistungen erforderlich sind. Im Rahmen dieser Initiative erhalten Bewohner der Residenz, Firmen, Entwickler und der Staat eine sichere und weit verfügbare unabhängige Cloud-Infrastruktur, um ihre Daten vor Ort zu speichern und zu verarbeiten.

"Paradise Hills wird damit zum regionalen Zentrum für eine echte Dezentralisierung und die Zukunft des Internets von morgen. Hiermit wird praktisch der Maßstab für neue Immobilienanlagen und Hausbesitz weltweit gesetzt", sagte Shaher Mousli, CEO von Paradise Hills Development, zu dieser Partnerschaft.

"Diese historisch bedeutsame Zusammenarbeit betrifft das erste Pilotprojekt in einer Serie von Initiativen von ThreeFold, um die digitale Landschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auszudehnen", so Adnan Fatayerji, Mitbegründer von ThreeFold. "Damit unterstützen wir die Entwicklung von Edge-Computing, intelligenten Städten und des Internets der Dinge. Gleichzeitig rücken wir die Leistungskraft des Privatsektors in den Blickpunkt, wenn es darum geht, Initiativen für die digitale Befähigung zur Unterstützung der Vision für ein Digitales Dubai voranzutreiben, die von der politischen Führungsspitze der Emirate ins Leben gerufen wurde."

In den vergangenen zehn Jahren ist die "Datensouveränität" weltweit zu einem Hauptthema geworden, und viele Länder bestehen darauf, lokal erzeugte Daten auf Internetinfrastruktur innerhalb der Landesgrenzen zu speichern. Mit der dezentralisierten Internetinfrastruktur von ThreeFold in Immobilienanlagen wie Paradise Hills beheimaten die VAE künftig die weltweit erste eigenständige intelligente Stadterschließung.

"Mit seiner einfachen, sicheren und skalierbaren Technologie befähigt ThreeFold Millionen von Menschen dazu, neue Erlebnisse zu erdenken und zu erkunden", ergänzte Kristof de Spiegeleer, Mitbegründer von ThreeFold. "Wir möchten lokale Firmen, Gestalter und Gemeinschaften in die Lage versetzen, eine nachhaltigere und integrativere Zukunft aufzubauen."

