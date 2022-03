Köln (ots) -Der Instagram-Kanal "Mädelsabende" von WDR und funk startet mit vier neuen Gesichtern und einigen Veränderungen ins Frühjahr. Ab dem 7. März begleiten die Hosts Caro, Dani, Delia, Paula und Lisa die Community durch neue vermeintliche Tabuthemen.Das Team von "Mädelsabende" spricht auf Instagram über Dinge, die junge Frauen beschäftigen. Der Kanal kreiert einen Safe Space, in dem sich die User:innen trauen können, gemeinsam mit überholten Tabus zu brechen und sich über Unsicherheiten auszutauschen. Ab sofort gibt es auch mehr Platz für Aktuelles. "Mädelsabende" wird flexibler, um genau die Themen aufzugreifen, über die die Community tagesaktuell spricht. All das geschieht immer im Austausch mit den Follower:innen, um ihre Wünsche und Gedanken einzubinden.Die Hosts von MädelsabendeNeu dabei ist unter anderem Carolin von der Groeben. Sie ist 26, freie Journalistin und kölsche Frohnatur. Sie wird nicht nur auf dem Instagram-Kanal "Mädelsabende" zu sehen sein, sondern auch Host des gleichnamigen Podcasts sein.Die 24-jährige Daniela Yolande Tati lebt in Köln und ist Verkaufsberaterin in einem Klamottengeschäft. Ihre Leidenschaft Kochen hat sie dazu gebracht, eine Ausbildung als Ernährungsberaterin zu machen.Ab dem 7. März ist außerdem Delia Kornelsen bei "Mädelsabende" dabei. Mit 23 Jahren studiert sie Humangeographie und Anthropologie und treibt sich von Theater bis Konzerthalle gern bei kulturellen Veranstaltungen herum. Am besten geht's mit dem Fahrrad von A nach B, schließlich lebt sie in Münster!Paula-Marie Dröger ist 23 Jahre alt und studiert Literatur- und Kulturwissenschaften in Dortmund. Nebenbei arbeitet sie seit einigen Jahren als freie Journalistin. In ihrem Podcast "Hustensaft und Altersheim" hat sie zusammen mit Simon Beeck über gesellschaftliche Themen wie Feminismus oder Klimawandel diskutiert.Lisa Brockschmidt, 26 Jahre alt, ist der "alte Hase" im Team und schon seit rund einem Jahr bei "Mädelsabende" dabei. Getreu der Songzeile "Du hörst mich im Radio, du siehst mich im Club" findet man Lisa, wenn sie nicht gerade vor oder hinter Kamera und Mikrofon mit feministischer Perspektive über Dating, Inklusion und andere Themen spricht, im Fitnessstudio, im Stall oder eben singend und tanzend.Wie erkennt man K.O.-Tropfen? Warum lästern wir? Warum nennt man die Periode eigentlich Erdbeerwoche? Und was tun, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt? Auf diese und weitere spannende Fragen können sich die 225 Tsd. Follower:innen von @maedelsabende in Zukunft freuen.Bereits seit 2018 setzt der Kanal "Mädelsabende" von WDR und funk auf Instagram der oberflächlichen Social Media Welt gut recherchierte Inhalte mit Haltung entgegen. Er wurde unter anderem mit dem Grimme-Online Award ausgezeichnet.Links:https://www.instagram.com/maedelsabende/?hl=dehttps://www.ardaudiothek.de/sendung/maedelsabende/91065158/Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de (http://presse.WDR.de)Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5164043