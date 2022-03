Die weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs treibt den Goldpreis weiter an. In Dollar gemessen steigt der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) erstmals seit dem Sommer 2020 zeiweise auf mehr als 2.000 Dollar. Am Montagvormittag wird Gold bei etwa 1.997 Dollar gehandelt. In Euro gerechnet hat Gold bereits ein neues Rekordhoch erreicht.Zum Rekordhoch in der Handelswährung US-Dollar fehlen noch knapp vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...