Der französische Impfstoffentwickler Valneva konnte sich in den vergangenen Tagen relativ gut gegen den schwachen Gesamtmarkt behaupten, muss heute jedoch auch heftig Federn lassen. Damit bekommen Anleger hier vielleicht noch einmal die Chance auf ein relativ günstiges Einstiegsniveau. Denn die Chancen stehen gut, dass Valneva in Kürze die EU-Zulassung für seinen Totimpfstoff erhält…

Immerhin hat das Königreich Bahrain in der vergangenen Woche grünes Licht für den Impfstoff VLA2001 gegeben und es wäre schon sehr verwunderlich, wenn die EU (und auch Großbritannien) nicht in Kürze nachziehen würden. An der Börse bietet sich heute vielleicht noch einmal eine günstige Gelegenheit. Denn Valneva verliert zum Wochenauftakt ...

