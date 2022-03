Den Wochenstart an den Börsen hat es einmal mehr total verhagelt. Beinahe sämtliche Titel notieren satt im Minus, wobei es Finanzwerte (wieder einmal) besonders heftig erwischt hat. Insbesondere die Deutsche Bank befindet sich nahezu im freien Fall und könnte jetzt sogar noch zusätzliche Probleme bekommen. Denn wie kürzlich bekannt wurde, setzt die Deutsche Bank im IT-Bereich verstärkt auf Kräfte aus Russland…

So beschäftigt die einzige Deutsche Großbank mehr als 1000 IT-Experten unter anderem in Moskau und St. Petersburg. Auch wenn die Deutsche Bank hier (natürlich) kein Problem sieht, steht hier einiges auf dem Spiel. Die Anleger jedenfalls ziehen immer heftiger an der Reißleine. Alleine heute verliert der Kurs weitere sieben Prozent ...

