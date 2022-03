Idstein (ots) -Ab dem Wintersemester 2022/2023 bietet die Hochschule Fresenius den Bachelor-Studiengang Umweltmanagement (B.Sc.) in Idstein an. Der neue, interdisziplinäre Studiengang verbindet Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Den Studierenden wird die notwendige Expertise vermittelt, um den Wandel zu einer nachhaltigen Umweltökonomie zu verstehen und zu gestalten.Nachhaltigkeit und Umweltschutz zählen zu den bedeutsamsten Herausforderungen unserer Zeit. Immer mehr Unternehmen erkennen die Wichtigkeit, nachhaltig zu agieren: Sei es in der chemischen Industrie, der Fashion-Branche oder in anderen Wirtschaftszweigen. Wie etabliert man erfolgreich ein nachhaltiges Managementsystem? Mit welchen Kennzahlen lässt sich der CO2-Abdruck eines Unternehmens messen? Wie können Unternehmen nachhaltig Verantwortung übernehmen und sich damit in der Öffentlichkeit positionieren, ohne Greenwashing zu betreiben? Diese und weitere Fragen finden sich im Themenkanon, mit dem sich der neue Studiengang Umweltmanagement auseinandersetzt."Die Betriebswirt:innen der Zukunft werden nicht nur die Welt ihrer Unternehmen verstehen müssen, sondern auch die Welt der Umwelt und Natur, in deren Kontext sie handeln und entscheiden. Der Umbau unserer Wirtschaftssysteme hat bereits begonnen und wird zukünftig stetig fortgesetzt. Wer diesen Prozess unterstützen und Verantwortung übernehmen möchte, ist im Bachelor Umweltmanagement genau richtig", erklärt Studiendekan Prof. Dr. Stephan Haubold.Der interdisziplinäre Studiengang Umweltmanagement (B.Sc.) kombiniert naturwissenschaftliche mit betriebswirtschaftlichen Inhalten. Studierende lernen, Managemententscheidungen mit einem breiten Wissen über Ökologie, komplexe Systeme, Ökobilanzen, Kreislaufwirtschaft und Klimawandel zu verknüpfen.Mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums Umweltmanagement (B.Sc.) können die Absolvent:innen als Expert:innen im Nachhaltigkeitsmanagement an den Schnittstellen von Ökologie, Nachhaltigkeit und Wirtschaft tätig werden - einem Bereich, in dem bereits heute zahlreiche neue Betätigungsfelder entstehen und zukünftig bis in die Leitung von Unternehmen weiter entwickeln werden. Oder sie arbeiten in den Bereichen Supply Chain Management, Energieberatung oder Umwelt- und Produktmanagement.Informationen zum Studiengang: https://www.hs-fresenius.de/studium/umweltmanagement-idstein/Studienbeginn: Wintersemester 2022/23Sprache: DeutschStudiengangsform: VollzeitBewerbungsfrist: Ganzjährig möglichAkkreditierung: Im AkkreditierungsverfahrenStudiengebühren: 510EUR monatlich + 50,00 EUR for non-EU applicantsÜber die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 18.000 Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.hs-fresenius.dePressekontakt:Melanie HahnPressesprecherin Wirtschaft & Medien/onlineplusT +49 221 973199-507 · M +49 171 359 2590melanie.hahn@hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59909/5164131