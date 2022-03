Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 11.28 Uhr - Der Höhenflug des Weizenpreises geht weiter. Der europäische Future steigt um elf Prozent auf ein Rekordhoch von 412,50 Euro je Tonne. "So lange die Kämpfe in der Ukraine nicht enden, ist eine Wiederaufnahme der Exporte aus Russland und der Ukraine nicht zu erwarten", sagt ein Börsianer. Da die Abnehmer nun verzweifelt auf ...

