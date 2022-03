Als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine hat Apple in der Vorwoche den Verkauf seiner Produkte sowie den Betrieb des Bezahldienstes Apple Pay in Russland eingestellt. Das könnte den Tech-Riesen Milliarden kosten - doch der kann es sich leisten, so die Meinung von Analysten. Die Aktie ist dennoch unter Druck.

