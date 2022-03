Der Ausverkauf an den Aktienmärkten setzt sich zu Wochenbeginn ungebremst fort. Angesichts des eskalierenden Ukraine-Kriegs und des Ölpreisschocks büßte der DAX am Vormittag zwischenzeitlich fünf Prozent ein. Der Leitindex fiel auf den tiefsten Stand seit November 2020. Im HDAX notieren nur sieben Aktien im Plus.US-Außenminister Antony Blinken hatte wegen der weiteren Eskalation in der Ukraine neue Strafmaßnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über ...

