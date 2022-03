Berlin (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Drei blaue Männer, mitreißende Musik und eine Explosion an Farben - das ist der perfekte Gute-Laune-Mix. Die BLUE MAN GROUP ist in den USA zuhause - mit einer Ausnahme: Berlin. Seit mittlerweile 15 Jahren hat die Show mit dem BLUEMAX Theater am Potsdamer Platz sogar eine feste Spielstätte. Für Nadim Helow, Künstlerischer Leiter und selbst aktiver Blue Man, passen die Blaumänner und Berlin einfach perfekt zusammen:O-Ton Nadim Helow, Blue Man Captain und Künstlerische LeitungIch glaube, dass die Stadt Berlin bei den Menschen die Neugier weckt auf Ungewöhnliches, auf Unerwartetes. Auch auf ein bisschen was Schräges, auf Kantiges und Eckiges und etwas, das nicht immer das verspricht, was man vorher dachte, das man in Berlin zu sehen bekommt. Also da geht es um Nachtleben, die kulturelle Szene im Allgemeinen. Man erwartet als Zuschauer, wenn man in Berlin zur BLUE MAN GROUP kommt, eben etwas, was man woanders nicht sehen kann. Und ich denke, das ist Teil des Geheimnisses. (0:33)Gerade in der aktuellen Zeit sehnen sich die Menschen nach guter Laune, Abwechslung und etwas Leichtigkeit. Genau das bringen die drei Jungs in Blau auf die Bühne, verspricht Jens Fischer Rodrian, der Musikalische Leiter der Show:O-Ton Jens Fischer Rodrian, Musikalischer Leiter BLUE MAN GROUP BerlinDie großen Themen, die uns gerade beschäftigen, haben alle sehr wenig mit Humor zu tun. Von daher glaube ich auch, es gilt eher zu sagen: 'Hey, ich bin jetzt mal in einer anderen Welt gewesen und ich tanke auf.' Also BLUE MAN GROUP als Tankstelle. Man kommt als Fremder und geht als Freund. Man versucht sich gegenseitig zu verstehen, nonverbal. Das können eigentlich nur Kinder. Und diese Eigenschaft, unvoreingenommen aufeinander zuzugehen, verlieren wir im Laufe unserer Sozialisierung. Das versucht der Blaue ja wieder ein bisschen in uns zu triggern. (0:25)Den 15. Geburtstag im Stage BLUEMAX Theater in Berlin haben die Macher der BLUE MAN GROUP zum Anlass genommen, die Show rundum zu erneuern und zu verlängern! Das Publikum bekommt jetzt zwei Stunden lang den vollen Blue-Man-Spaß. Und Corona ist daran nicht ganz unschuldig, verrät Nadim Helow:O-Ton Nadim Helow, Blue Man Captain und Künstlerische LeitungWir waren ja gezwungen, aus der Not heraus, die Interaktion mit dem Publikum neu zu erfinden. Und das ist uns irgendwie ganz gut gelungen. Aus dieser Not ist sehr viel kreative Energie entfacht worden, die wir dann genutzt haben, um diese Show spannend zu machen, eine gute Dramaturgie zu haben und uns auch auf neue Dinge einzulassen. Es gibt ein großes neues Intro, es gibt Szenen, die weltweit im Grunde nur in Berlin zu sehen sind, und so ist diese Show immer im Fluss. (0:33)Abmoderation:Das Besondere an der BLUE MAN GROUP: Sie verändert sich ständig, so dass die Zuschauer auch nach mehreren Besuchen immer wieder aufs Neue überrascht werden. Zum 15. Geburtstag im Stage BLUEMAX Theater hat die Show jetzt volle zwei Stunden Spielzeit und neue Szenen! Tickets für die BLUE MAN GROUP gibt's unter www.stage-entertainment.de.Pressekontakt:Ansprechpartner:Stage Entertainment, Michael Rohde, 040 31186136all4radio, Daniela Chlouba, 0711 3277759 0Original-Content von: Stage Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31524/5164185