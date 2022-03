"Schick deinen Namen rund um den Mond!" Die Nasa bietet Weltraum-Fans genau diese Möglichkeit - persönlicher Boardingpass inklusive. Für die Mondmission Artemis 1, deren Start die Nasa - nach mehreren Verschiebungen - im Laufe des Jahres 2022 anpeilt, wird das Raumschiff Orion eigentlich unbemannt ins All geschickt. Boardingpässe gibt es trotzdem - für Tausende Weltraum-Fans, deren Namen mit ins All geschickt werden. Mondmission Artemis 1: Raumschiff Orion nimmt Namensliste mit an Bord "Wir machen uns für Artemis 1 bereit - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...