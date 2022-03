Die beste Aktie in unserem Value Depot (plus 400%). Soeben legte der größte deutsche Autovermieter bärenstarke Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Die beste Aktie in unserem Value Depot (plus 400%). Soeben legte der größte deutsche Autovermieter bärenstarke Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Das Unternehmen mit Sitz in Pullach bei München fuhr 2021 einen Vorsteuergewinn von 442 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...